Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 16 | 25

Alle ore 16:25 del 17 maggio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio e nella città di Roma. La comunicazione, che ha come obiettivo quello di fornire informazioni in tempo reale ai cittadini, viene trasmessa dalla redazione di Astral, l’ente responsabile della gestione del traffico e delle informazioni sulla mobilità locale. Nessun dettaglio specifico sulle condizioni attuali delle strade o eventuali disagi è stato fornito nel breve messaggio.

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