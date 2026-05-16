Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-05-2026 ore 17 | 25

Nella giornata del 16 maggio 2026, alle ore 17:25, sono stati comunicati nuovi aggiornamenti sulla viabilità di Roma e della regione Lazio attraverso il servizio Astral infomobilità. Questo sistema fornisce informazioni in tempo reale riguardo alle condizioni delle strade e alle eventuali variazioni del traffico. I dati vengono aggiornati periodicamente per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti e a evitare eventuali disagi sulla rete stradale.

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