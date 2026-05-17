Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 del 17 maggio 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Si tratta di un servizio della Regione Lazio che fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e sulle condizioni delle strade nella zona. L'obiettivo è aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti e a evitare eventuali disagi o rallentamenti. La comunicazione riguarda le strade principali e le aree più frequentate della capitale e delle zone limitrofe.

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