Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 17 | 25
Alle 17:25 del 11 maggio 2026, è stato diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. Il servizio Astral Infomobilità fornisce notizie in tempo reale riguardanti le condizioni del traffico e eventuali interventi sulla rete stradale. Le informazioni sono disponibili tramite il portale ufficiale dell'ente e mirano a tenere i cittadini aggiornati sulle situazioni in corso.
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Pontina a causa di un incidente ci sono incolonnamenti a partire dal bivio per via di Pratica fino a Pomezia Nord in direzione di Latina raccomandiamo la dovuta prudenza e attenzione anche sul tratto Urbano della A24 Dov'è sempre per incidente ci sono incolonnamenti tra il raccordo è Tor Cervara in direzione della tangenziale est incidente che sta in All provocando difficoltà di immissione sullo stesso tratto urbano per i veicoli provenienti dalla carreggiata interna con code a partire dalla Nomentana e restiamo proprio sul.🔗 Leggi su Romadailynews.it
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