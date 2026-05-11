Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 11 maggio 2026, è stato diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. Il servizio Astral Infomobilità fornisce notizie in tempo reale riguardanti le condizioni del traffico e eventuali interventi sulla rete stradale. Le informazioni sono disponibili tramite il portale ufficiale dell'ente e mirano a tenere i cittadini aggiornati sulle situazioni in corso.

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Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Pontina a causa di un incidente ci sono incolonnamenti a partire dal bivio per via di Pratica fino a Pomezia Nord in direzione di Latina raccomandiamo la dovuta prudenza e attenzione anche sul tratto Urbano della A24 Dov'è sempre per incidente ci sono incolonnamenti tra il raccordo è Tor Cervara in direzione della tangenziale est incidente che sta in All provocando difficoltà di immissione sullo stesso tratto urbano per i veicoli provenienti dalla carreggiata interna con code a partire dalla Nomentana e restiamo proprio sul.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 17:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A12 Roma Tarquinia segnalato un... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 11:25Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidente sulla A1 Firenze Roma tra il bivio A1 Roma nord e Ponzano Romano direzione Firenze... Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 08 | 40. ? #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio ? modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-05-2026 ore 16:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura il trasporto ferroviario sulla ... romadailynews.it