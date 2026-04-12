Ponte di Brivio serve più informazione su cosa accadrà dopo la chiusura

Da leccotoday.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ponte di Brivio sarà chiuso per lavori di manutenzione straordinaria, creando una situazione di incertezza sulla gestione futura. Per chiarire quali saranno le conseguenze e le azioni successive, un consigliere regionale del Partito Democratico ha presentato un’interrogazione. La richiesta mira a ottenere informazioni più dettagliate su eventuali alternative, tempi e modalità di intervento per ridurre i disagi. La questione è al centro dell’attenzione delle istituzioni locali.

La situazione non semplice che si verrà a creare con la chiusura del ponte di Brivio per interventi di manutenzione straordinaria ha indotto Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale del Pd, a presentare un’interrogazione per assicurarsi che vengano fatti tutti i passi necessari a creare meno.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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