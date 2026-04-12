Ponte di Brivio serve più informazione su cosa accadrà dopo la chiusura

Il ponte di Brivio sarà chiuso per lavori di manutenzione straordinaria, creando una situazione di incertezza sulla gestione futura. Per chiarire quali saranno le conseguenze e le azioni successive, un consigliere regionale del Partito Democratico ha presentato un’interrogazione. La richiesta mira a ottenere informazioni più dettagliate su eventuali alternative, tempi e modalità di intervento per ridurre i disagi. La questione è al centro dell’attenzione delle istituzioni locali.

La situazione non semplice che si verrà a creare con la chiusura del ponte di Brivio per interventi di manutenzione straordinaria ha indotto Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale del Pd, a presentare un’interrogazione per assicurarsi che vengano fatti tutti i passi necessari a creare meno.🔗 Leggi su Leccotoday.it Ponte Brivio. Tempi più lunghi per i soccorsiBRIVIO (Lecco) Tempi di soccorso molto più lunghi nell’Isola Bergamasca per i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Merate. Dopo la tregua tra Iran e Usa, secondo voi cosa accadrà?{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Torneranno i raid di Usa e Israele","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Ci...