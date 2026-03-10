Albuzzano ladri scatenati in via Papa Giovanni XXIII | casa a soqquadro per rubare gioielli d' oro

I carabinieri sono intervenuti in via Papa Giovanni XXIII ad Albuzzano dopo che i proprietari di una casa avevano trovato il loro appartamento messo a soqquadro. L'episodio si è verificato lunedì 9 marzo, poco dopo le 19, e i militari sono stati chiamati immediatamente dai residenti, che avevano scoperto il furto di gioielli d'oro. Sul posto, i carabinieri hanno avviato le verifiche del caso.

Albuzzano (Pavia), 10 marzo 2026 – Furto in pieno giorno, scoperto al rientro dei padroni di casa. Erano da poco passate le 19 di ieri, lunedì 9 marzo, quando sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti in via Papa Giovanni XXIII ad Albuzzano con una pattuglia della Stazione di Belgioioso. I proprietari, che erano usciti verso le 14 ed erano poi rimasti fuori casa per tutto il pomeriggio, appena varcata la soglia hanno trovato il purtroppo consueto scenario di devastazione lasciato dai ladri, con tutte le stanze a soqquadro. I malviventi si erano introdotti nell'abitazione, una casa indipendente, forzando la finestra della sala: nel sopralluogo i militari hanno riscontrato l'effrazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

