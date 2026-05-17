via gentili tra disagi e investimenti del comune

Da anni, via Gentili presenta problemi come lampioni spenti, tombini pericolosi e difficoltà di spostamento. Numerosi cittadini e operatori locali hanno segnalato queste criticità senza ottenere soluzioni rapide. Ora, il Comune ha annunciato un investimento di 1,15 milioni di euro destinato alla riqualificazione dell’area. Tuttavia, molti osservano che, nonostante l’annuncio, le questioni di tutti i giorni sono state affrontate con tempi lunghi e interventi tardivi.

Per anni ha segnalato lampioni spenti, tombini pericolosi e problemi di viabilità. Oggi, mentre il Comune annuncia un investimento da 1,15 milioni di euro per la riqualificazione di via Gentili, la sensazione di molti operatori è che i problemi quotidiani siano stati affrontati con lentezza. A raccontarlo è Debora Pagliuca, titolare del ristorante Dal Vinattiere, attività che si affaccia su Via Gentili. Le sue osservazioni, formulate attraverso pec, telefonate e colloqui diretti con gli amministratori, rappresentano uno spaccato delle difficoltà vissute da chi ogni giorno lavora nel cuore commerciale di Porto San Giorgio. Tra le criticità... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours

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