È stata presentata ufficialmente la lista del centrosinistra chiamata ‘Impegno in Comune’ in vista delle elezioni amministrative che si terranno il 24 e 25 maggio nei comuni di Mondolfo e Marotta. La lista è stata annunciata da Marco Gentili, candidato sindaco di questa coalizione, che si prepara a presentare i propri candidati e programmi agli elettori delle due località.

E’ pronta la lista di centrosinistra ‘ Impegno in Comune ’ del candidato sindaco Marco Gentili per le amministrative del 24 e 25 maggio a Mondolfo e Marotta. "il nostro è un gruppo di donne e uomini con esperienze professionali, associative e culturali di tutto rilievo". I componenti sono Davide Bertoni, laureato in storia e archeologia per l’innovazione; Flavia Bugamelli, maturità d’arte applicata, edicolante per vari lustri e oggi casalinga; Giulia Bassotti, diplomata al liceo scientifico con vari master al suo attivo, naturopata per animali e attualmente collaboratrice in un negozio per animali; Gabriele Cardone, laureatosi di recente in...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gentili schiera la squadra di ’Impegno in Comune’

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