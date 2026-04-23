Centinaia di persone in strada | Risse e furti non possiamo vivere così

Centinaia di persone si sono radunate in strada, esprimendo preoccupazione per i recenti episodi di risse e furti che si verificano nell’area. I residenti, che vivono vicino alla stazione centrale di Napoli, riferiscono di sentirsi insicuri e di non poter più uscire di casa senza timore. La situazione di degrado sembra aver compromesso la tranquillità quotidiana di chi abita in quella zona.

Degrado come parola d'ordine della quotidianità. “Non possiamo neanche uscire di casa” assicurano i residenti della zona stazione centrale a Napoli. Nel pomeriggio di oggi, 23 aprile, centinaia di persone sono scese in strada pe protestare contro lo stato di abbandono di un'ampia fetta di città.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Via Martiri di Bellona tra spaccio, furti e degrado. "Non possiamo più vivere nella paura"La situazione di via Martiri di Bellona si configura ormai come una vera emergenza urbana. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il 25 aprile si svolgeranno in tutta Italia centinaia di iniziative. Pagliarulo: La Russa offende la memoria di chi è caduto per la Liberazione dell'Italia contraddicendo il suo ruolo di Presidente del Senato della Repubblica nata dalla Resistenza; Centinaia di persone, un solo grande grazie: il Comune paga cena ai volontari; Centinaia di persone in piazza con Torino per Gaza. Bruciata e strappata la bandiera israeliana; Eit manufacturing Asbl in liquidazione: che cosa accadrà alle centinaia di iniziative sostenute in tutta Europa? Quale politica industriale UE per la manifattura?. Agrigentino ucciso a Pavia, centinaia di persone alla fiaccolataCentinaia di persone hanno partecipato questa sera a Pavia alla fiaccolata organizzata in memoria di Gabriele Vaccaro, il giovane di 25 anni ucciso nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile dopo ... ansa.it Pavia, centinaia di persone alla fiaccolata in ricordo di Gabriele VaccaroDopo un momento di raccoglimento nel parcheggio, teatro dell'omicidio, la fiaccolata è partita davanti alla basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, raggiungendo poi piazza Duomo. L'iniziativa, dal ... tgcom24.mediaset.it L'università presenta l’evento internazionale che porterà in città centinaia di studiosi da tutto il mondo. In programma spettacoli, concerti e il "Fringe Festival". #veronanetwork - facebook.com facebook Visto in anteprima. È sorprendentemente delizioso e altre centinaia di aggettivi positivi. Ha ragione Meryl Streep: va al di là di ogni aspettativa. Mi aspetto numeri da record #ildiavolovesteprada2 x.com