Emergenza quartiere Rondò Risse per la strada e paura | Presidiate la zona di notte

Il quartiere Rondò sta vivendo un aumento di episodi di violenza e risse per strada, causando preoccupazione tra i residenti. Il difensore civico regionale ha scritto al sindaco segnalando la situazione e chiedendo interventi di presidio durante le ore notturne. Tuttavia, l’Amministrazione non ha ancora risposto alla richiesta, lasciando in sospeso le misure per garantire la sicurezza nella zona.

Il difensore civico regionale scrive al sindaco in merito alla situazione di violenza e illegalità del quartiere Rondò, ma resta senza risposta da parte dell’Amministrazione. Così ha inviato una seconda lettera, sempre sullo stesso argomento. "Con la presente invio la nota, rimasta senza riscontro, con la quale esponevo le problematiche riguardanti il decoro urbano del quartiere Rondò Torretta - scrive il difensore della Lombardia -. La situazione della zona continua a destare forte preoccupazione tra i residenti". Nella lettera si evidenzia anche "che nell’area di via Risorgimento si verificano quotidianamente episodi di illegalità quali risse, spaccio, omessa custodia di cani di grossa taglia, schiamazzi notturni".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Emergenza quartiere Rondò. Risse per la strada e paura: "Presidiate la zona di notte" Notizie correlate Leggi anche: La 'zona rossa' di Como tra risse, urla e paura: lettera aperta al sindaco. “Vi spiego la quotidianità in piazza San Rocco” Como, sospesa licenza a una barista: locale teatro di risse, residenti cambiavano strada per pauraÈ stata sospesa per 20 giorni la licenza di un bar di via Leoni a Como, gestito da una 51enne colombiana, a seguito di numerosi episodi di illegalità... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Emergenza quartiere Rondò. Risse per la strada e paura: Presidiate la zona di notte. Emergenza quartiere Rondò. Risse per la strada e paura: Presidiate la zona di notteSesto, il difensore civico scrive ancora al sindaco: lanciata una nuova raccolta di firme Nell’area di via Risorgimento spaccio, omessa custodia di cani di grossa taglia, schiamazzi . ilgiorno.it Sesto San Giovanni, caos al quartiere Rondò: altra rissa e spari in piazzaSono arrivate diverse volanti di polizia e i carabinieri. Sono volati tavoli e sedie fino in strada - raccontano i residenti, sempre più esausti - Ormai è da una settimana che ogni giorno la nostra ... ilgiorno.it