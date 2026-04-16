Fondazione Roma e Cnel insieme per l' inclusione sociale e lavorativa

Il Cnel e la Fondazione Roma hanno annunciato una collaborazione volta a promuovere interventi di inclusione sociale e lavorativa all’interno degli istituti penitenziari. L’obiettivo è ridurre le recidive attraverso iniziative di integrazione e reinserimento. La partnership prevede attività e progetti specifici, senza interventi che coinvolgano direttamente persone o enti pubblici. La collaborazione si concentrerà esclusivamente sulle modalità di intervento e sui programmi di supporto.

Il Cnel e la Fondazione Roma promuoveranno interventi di inclusione negli istituti penitenziari per ridurre le tariffe di recidiva. A prevederlo è il protocollo d'intesa siglato ieri tra il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e l'ente privato non profit guidato da Franco Parasassi. Un modello. "Questo protocollo - ha commentato il presidente della Fondazione Roma, Franco Parasassi - rappresenta un passaggio importante nella costruzione di un modello di collaborazione stabile tra istituzioni, fondazioni e territorio, capace di tradurre la visione strategica in interventi concreti e misurabili". L'accordo si inserisce nella cornice...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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