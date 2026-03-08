inclusione sociale nuovo programma di tirocini

Il comune di Cupra ha avviato un nuovo programma di tirocini dedicato all'inclusione sociale. L’iniziativa si rivolge a persone con disabilità che desiderano entrare nel mondo del lavoro attraverso opportunità di formazione e esperienza pratica. Il progetto prevede l’attivazione di tirocini presso diverse aziende del territorio, con l’obiettivo di favorire l’integrazione e l’autonomia dei partecipanti.

Nuovo programma di tirocini di inclusione sociale promosso dal comune di Cupra, destinato a persone con disabilità. L’obiettivo è favorire integrazione, autonomia personale e percorsi di inserimento lavorativo. Il piano prevede l’attivazione di sei percorsi di tirocinio, rivolti a cittadini seguiti dai servizi sanitari e sociali del territorio. Gli inserimenti riguardano diversi ambiti operativi del territorio comunale, tra cui gli uffici comunali, il settore dei lavori pubblici e una struttura assistenziale locale. I percorsi sono rivolti in particolare a persone segnalate dai servizi dell’Ast e dalle strutture socio-sanitarie. L’iniziativa rientra nelle politiche locali di inclusione sociale e sostegno alle fragilità, che negli ultimi anni il Comune ha portato avanti attraverso borse lavoro e progetti di tirocinio dedicati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Marche, Tirocini inclusione sociale garantiti fino al 2027"La manovra regionale garantisce la continuità dei Tirocini di Inclusione Sociale (TIS) fino alla metà del 2027.

Strategie di inclusione sociale e lavorativa negli istituti penitenziari umbri per il 2026-2029

