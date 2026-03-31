Un commento analizza le differenze tra le strategie adottate da due leader politici durante incontri internazionali con figure di rilievo statunitense. Si fa riferimento anche alle modalità di confronto politico e alle dinamiche di governo in Italia, confrontando il passato e il presente. La discussione si concentra sulle modalità di gestione delle relazioni internazionali e sulle reazioni interne a tali incontri.

Nella Prima Repubblica, con quadro politico stabilissimo, al di là delle scosse frequenti, dopo ogni voto si faceva una profonda discussione ed esame di coscienza. Questi frequenti esami e la “panchina lunga” della Dc, dei partiti di coalizione e opposizione permettevano costanti aggiustamenti per mantenere il partito al potere e consentire lo sviluppo del Paese. Questa è la cassa armonica dove fanno eco i richiami di Alessandro De Angelis che martedì si chiedeva dove era l’esame di coscienza del premier Giorgia Meloni nella sconfitta nel referendum per la magistratura. Per ripartire il governo dovrebbe cominciare da questo. Senza un esame a un’autocritica tutto è più a rischio. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Iran e non solo, Conte saprà fare meglio di Meloni con Trump? Il commento di Sisci

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