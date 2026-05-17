Un incidente si è verificato in via Rovelli, quando una Vespa è stata investita da un’auto di colore rosso. Un uomo di 32 anni, residente nella zona, è caduto a seguito della collisione causata da una mancata precedenza. L’uomo ha dichiarato di aver già raccolto la targa dell’auto coinvolta, ma ha fatto appello a chi abbia assistito all’evento affinché si faccia avanti come testimone. L’incidente si è verificato nelle ultime ore e le autorità stanno conducendo le indagini.

L’APPELLO. L’appello di un 32enne bergamasco caduto in via Rovelli dopo una mancata precedenza: «Ho la targa dell’auto, ma per l’assicurazione servono testimoni». Martedì sarà operato al ginocchio. «Quella vecchia Lancia rossa, modello degli anni ’60 o ’70, è uscita dallo stop di via Rovelli senza darmi la precedenza e io, che con la mia Vespa provenivo da via Piatti e andavo verso il cimitero, me la sono trovata in mezzo alla strada. Ho frenato e sono finito a terra, rompendomi un ginocchio». E. R., 32 anni di Bergamo, cerca testimoni dell’incidente, avvenuto martedì 12 maggio alle 16.25: «L’uomo di mezza età alla guida dell’auto non si è... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Vespa travolta da una Lancia rossa in via Rovelli: «Cerco chi ha visto l’incidente»

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