Durante la trasmissione di questa sera, il conduttore ha mostrato chiaramente disagio nei confronti della Rai, esprimendo un certo nervosismo. La discussione si è accesa in un momento già segnato dalle dimissioni di un ministro, annunciate su richiesta della premier. La puntata si è svolta negli studi di Porta a Porta, con momenti di tensione tra il conduttore e alcuni ospiti.

Una serata televisiva già carica di tensione per via delle dimissioni della ministra Daniela Santanchè, arrivate su impulso della premier Giorgia Meloni, si è trasformata in qualcosa di ancora più acceso negli studi di Porta a Porta. Qui, il padrone di casa, Bruno Vespa, ha sorpreso il pubblico con un intervento diretto e tutt’altro che pacato, lasciando emergere un malcontento evidente nei confronti della sua stessa azienda. Bruno Vespa furioso con la Rai: cosa ha detto e cosa è successo. Vespa ha deciso di aprire la trasmissione con un appello rivolto ai vertici della RAI, lamentando una sovrapposizione tra programmi di approfondimento. A farlo irritare sarebbe stato lo sforamento di una trasmissione su Rai 2 che avrebbe invaso lo spazio della seconda serata a lui riservato. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ma avete visto cosa è successo da Bruno Vespa? Era furioso contro la Rai! Il motivo? Ecco con chi ce l’aveva

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Aggiornamenti e notizie su Bruno Vespa

Discussioni sull' argomento Fedez non lo avete visto arrivare, ma si è sbranato giornali e giornalisti. E il primo ad applaudire la scelta della Meloni indovinate chi sarebbe stato?; L’analisi di Bruno Vespa. Le elezioni si avvicinano, Meloni non vuole ombre; Referendum Giustizia, Giorgia Meloni: Sfida tra chi vuole cambiare e chi no; No, la giustizia italiana non è ancora quella voluta dal fascismo.

«Alla mia azienda chiedo di intervenire». #BrunoVespa contro Stefano De Martino - facebook.com facebook

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