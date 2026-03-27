Ma avete visto cosa è successo da Bruno Vespa? Era furioso contro la Rai! Il motivo? Ecco con chi ce l’aveva
Durante la trasmissione di questa sera, il conduttore ha mostrato chiaramente disagio nei confronti della Rai, esprimendo un certo nervosismo. La discussione si è accesa in un momento già segnato dalle dimissioni di un ministro, annunciate su richiesta della premier. La puntata si è svolta negli studi di Porta a Porta, con momenti di tensione tra il conduttore e alcuni ospiti.
Una serata televisiva già carica di tensione per via delle dimissioni della ministra Daniela Santanchè, arrivate su impulso della premier Giorgia Meloni, si è trasformata in qualcosa di ancora più acceso negli studi di Porta a Porta. Qui, il padrone di casa, Bruno Vespa, ha sorpreso il pubblico con un intervento diretto e tutt’altro che pacato, lasciando emergere un malcontento evidente nei confronti della sua stessa azienda. Bruno Vespa furioso con la Rai: cosa ha detto e cosa è successo. Vespa ha deciso di aprire la trasmissione con un appello rivolto ai vertici della RAI, lamentando una sovrapposizione tra programmi di approfondimento. A farlo irritare sarebbe stato lo sforamento di una trasmissione su Rai 2 che avrebbe invaso lo spazio della seconda serata a lui riservato. 🔗 Leggi su Donnapop.it
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