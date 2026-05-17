Verstappen tradito dalla Mercedes alla 24h del Nurburgring | un guasto improvviso spegne i sogni di gloria

Durante la 24 Ore del Nurburgring, Max Verstappen si trovava in testa alla classifica a bordo di una Mercedes-AMG GT3, gestita dal team Verstappen RacingWinward Racing, insieme a Juncadella, Gounon e Auer. Tuttavia, un guasto tecnico improvviso ha causato l'interruzione della corsa, impedendo all'equipaggio di continuare la gara e di conquistare eventuali piazzamenti. La situazione ha portato alla fine anticipata della partecipazione dell'auto in quella competizione.

Max Verstappen era in testa alla 24 Ore del Nurburgring con la Mercedes-AMG GT3 #3 del team Verstappen RacingWinward Racing quando un problema tecnico ha cancellato le chance di vittoria dell'equipaggio formato con Juncadella, Gounon e Auer. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Verstappen Racing Mercedes in pitbox Nürburgring

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