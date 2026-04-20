Durante le qualifiche delle 24 ore del Nürburgring, il team Mercedes-AMG ha subito un guasto tecnico alla vettura numero 3, condizionando la prestazione di Max Verstappen e Lucas Auer. L’incidente ha interrotto bruscamente le speranze di vittoria per questa squadra, lasciando in sospeso l’esito delle prove e la possibilità di concorrere per il podio nella gara di domenica.

Le speranze di vittoria per la gara di domenica ai qualificatori delle 24 ore del Nürburgring si sono improvvisamente incrinate per il team Mercedes-AMG, dopo un imprevisto tecnico che ha colpito la vettura numero 3 guidata da Max Verstappen e Lucas Auer. Il ritiro dalla lotta per la posizione di testa è avvenuto al decimo giro, a causa di un danno strutturale rilevato durante una sosta non programmata, che ha vanificato il vantaggio accumulato dal pilota olandese nei primi momenti della competizione. Dinamiche di pista e gestione del vantaggio tecnico. La sessione ha un ritmo serrato fin dalle fasi iniziali, con un confronto diretto tra Max Verstappen e Christopher Haase, pilota della Scherer-Phx Audi numero 16.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nürburgring 24h: guasto improvviso spezza il sogno di Verstappen

Max Verstappen’s Nürburgring Takeover Proves He Doesn’t Need F1

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