Durante la 54ª edizione della 24 ore di Nürburgring, l’equipaggio composto da Verstappen, Juncadella, Gounon e Auer ha visto interrompersi la propria partecipazione a tre ore e ventidue minuti dalla conclusione della gara. La squadra si trovava in corsa quando un problema tecnico ha impedito il proseguimento delle attività, portando alla fine anticipata della loro avventura sul circuito. La competizione è proseguita senza ulteriori incidenti fino alla conclusione prevista.

L’avventura di Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon e Lucas Auer alla 54ma ADAC RAVENOL 24h Nürburgring è terminata a 3h e 22 minuti dalla fine. La Mercedes AMG GT3 EVO n. 3, schierata da Winward Racing, ha perso progressivamente velocità prima del tratto di ‘ Bergwerk’, la leadership è automaticamente passata nelle mani dell’auto gemella n. 80. L’olandese aveva appena consegnato l’auto a Juncadella dopo un sontuoso doppio stint. Il pluricampione del mondo aveva accumulato oltre 30 secondi sull’auto n. 80 Team RAVENOL, affidata a Mario Engel dopo la 20ma ora della competizione. Un problema tecnico, ancora da definire, nega al protagonista della massima formula la possibile affermazione al debutto dopo una prova semplicemente perfetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - 24h Nürburgring, Verstappen tradito da un problema tecnico a 3 ore dalla fine!

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