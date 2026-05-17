Verso Sud Piano Mattei | in due anni e mezzo 80 progetti e 18 Paesi coinvolti

Dopo circa due anni e mezzo dall'inizio del Piano Mattei, sono stati avviati oltre 80 progetti in 18 Paesi diversi. Molti di questi sono già in fase operativa, senza dettagli specifici sui settori di intervento o sugli obiettivi raggiunti. L'iniziativa, rivolta verso il Sud, ha visto un coinvolgimento internazionale considerevole in questo periodo, con un numero rilevante di progetti attivi e in sviluppo. La maggior parte delle iniziative si trova in uno stato avanzato di realizzazione.

Dopo circa due anni e mezzo dall’avvio del Piano Mattei, sono 1 8 i Paesi coinvolti e sono piu’ di 80 i progetti, molti gia’ in fase operativa. E’ in sintesi il bilancio fatto da Lorenzo Ortona, ambasciatore e coordinatore vicario della struttura di Missione del “Piano Mattei per l’Africa, durante il suo intervento al Forum Verso Sud, nella giornata conclusiva del meeting organizzato a Sorrento da Teha. I numeri citati dall’ambasciatore mostrano che “da quando e’ partita l’attuazione del Piano Mattei possiamo oramai senza altro dire, senza alcun dubbio, che il Piano e’ passato da una prima fase, diciamo, di architettura, di design, a una fase di piena attuazione, basando effettivamente il suo successo sulla concretezza e l’efficacia del piano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Il punto sul Piano Mattei per l'Africa al Forum Verso Sud 2026

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Sul tema sono intervenuti anche @stefanomanservi Professore @sciencespo e Portavoce dell’Advisory Board Verso Sud e Lorenzo Ortona Ambasciatore e Coordinatore vicario della Struttura di Missione del Piano Mattei per l’Africa @Palazzo_Chigi x.com

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