Acqua energia e salute | il Piano Mattei accelera già in campo 80 progetti

Il Piano Mattei ha raggiunto la sua seconda fase, quella più avanzata, con l'avvio di 80 progetti in diversi settori. Tra gli obiettivi principali ci sono la gestione dell'acqua, la produzione di energia e il miglioramento dei servizi sanitari. Italia e Africa collaborano attivamente, portando avanti iniziative concrete che coinvolgono varie aree di intervento. La strategia si concentra sull'implementazione di interventi pratici per favorire lo sviluppo e il rafforzamento delle infrastrutture in diversi paesi del continente.

Acqua, salute, energia e tanto altro. Italia e Africa si aiutano a vicenda e il Piano Mattei è entrato nella seconda fase, quella più importante dell’attuazione. Costruita l’architettura, ora i benefici reali stanno cominciando ad arrivare e l’eco è rimbalzata forte a Sorrento durante il Forum “Verso Sud”, organizzato da The European House Ambrosetti. Due anni e mezzo di lavoro intenso hanno consentito al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di avallare l’ingresso del diciottesimo Paese nella collaborazione allargata dell’Italia con l’Africa. Un crescendo questa collaborazione, illustrata da Valerio De Molli, ceo di Teha Group Ambrosetti, e l’ambasciatore Lorenzo Ortona, vicario della struttura di missione del Piano Mattei. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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