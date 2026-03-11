piano mattei 18 paesi coinvolti e nuovi progetti il punto della cabina di regia

Il Piano Mattei coinvolge 18 Paesi africani e prevede l'avvio di nuovi progetti. La cabina di regia ha fatto il punto sulla situazione, evidenziando i progressi fatti finora e le iniziative in cantiere. La strategia si sta sviluppando, con incontri e incontri tra i rappresentanti delle nazioni interessate e gli enti coinvolti. La pianificazione continua con l’obiettivo di avviare le nuove attività.

Il Piano Mattei per l’Africa continua a prendere forma e ad allargare il proprio perimetro. A Palazzo Chigi si è svolta nella serata di ieri la quinta riunione della Cabina di regia del programma, presieduta dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, con la partecipazione di una platea molto ampia di istituzioni e attori del cosiddetto “Sistema Italia”. Attorno al tavolo sedevano i membri del governo coinvolti nell’iniziativa, i presidenti delle Commissioni Esteri di Camera e Senato, rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dell’Anci. Ma anche esponenti delle principali società pubbliche, del mondo universitario e della ricerca, del terzo settore, della cooperazione, delle associazioni di categoria e una rappresentanza della diaspora africana in Italia. 🔗 Leggi su Formiche.net

