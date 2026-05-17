Vento inclusivo | la vela per l’inserimento di ragazzi con autismo

Un progetto innovativo utilizza la vela come strumento per favorire l'inclusione di ragazzi con autismo. La proposta mira a superare le difficoltà sensoriali tipiche di questa condizione attraverso attività nautiche. Professionisti di diversi background, tra cui psicologi e tecnici specializzati in nautica, collaborano per creare un percorso che unisce competenze e pratiche specifiche. Questa iniziativa si propone di offrire un’esperienza educativa e riabilitativa, puntando sul contatto con l’ambiente marino e le sue caratteristiche uniche.

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? Domande chiave Come può la vela superare le barriere sensoriali dell'autismo? Chi sono gli esperti che uniscono psicologia e tecnica nautica? Perché questo progetto è diventato un modello per tutto il territorio? Come si trasforma una società velica in un centro di inclusione??? In Breve Società Nautica Pietas Julia festeggia 140 anni di storia locale. Partecipano Andrea Marcon, Sara Iugovaz, Noemi di Nardo e l'associazione Voi come Noi. La vela professionista Francesca Clapcich sost . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vento inclusivo: la vela per l’inserimento di ragazzi con autismo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Basket inclusivo: 10 ragazzi con autismo sfidano il campo in campo? Cosa sapere Dieci ragazzi della cooperativa Lamberto Valli giocano basket con l'Under 17 dei Baskérs a Forlimpopoli. Autismo in crescita. Nel parchetto arriva un cartello inclusivoQuando la scuola esce dalle proprie mura per abbracciare la città, nascono progetti capaci di cambiare il volto del territorio. Vela: la Pietas Julia festeggia i 140 anni con progetto 'Vento inclusivo'Lo sport e la vela come strumenti per l'inserimento e l'inclusione di bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico. (ANSA) ... ansa.it Autismo, a Sistiana si allarga il Vento InclusivoA Sistiana soffia un vento nuovo, un Vento Inclusivo. E’ il nome del progetto presentato dagli organizzatori, la Società Nautica Pietas Julia e l’associazione di promozione sociale Al Centro di Sé. rainews.it