Un cartello inclusivo è stato posizionato in un parco cittadino, segnando un intervento pubblico rivolto a favorire l'integrazione. La presenza di questa segnaletica si inserisce in un più ampio movimento di iniziative che coinvolgono scuole e spazi pubblici per promuovere ambienti più accoglienti. La crescita delle diagnosi di autismo ha portato a interventi concreti nel territorio, con progetti che coinvolgono anche la comunità locale.

Quando la scuola esce dalle proprie mura per abbracciare la città, nascono progetti capaci di cambiare il volto del territorio. L’Istituto Comprensivo di Casalpusterlengo si conferma motore pulsante della coesione sociale: mercoledì 1 aprile, alle 10, nel Parco delle Molazze, verrà inaugurato un innovativo cartello inclusivo in Comunicazione Aumentativa e Alternativa (Caa). L’iniziativa non è un caso isolato, ma il frutto di un impegno che la scuola porta avanti da quattro anni. Già lo scorso anno, l’istituto aveva collaborato con l’associazione “La Matita Parlante” di Piacenza per realizzare una tovaglietta speciale per la mensa scolastica. Su di essa erano stati impressi 19 simboli della Caa, studiati per facilitare la comunicazione degli alunni con deficit comunicativi e dei bambini stranieri di nuova alfabetizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Autismo in crescita. Nel parchetto arriva un cartello inclusivo

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