Dieci ragazzi con autismo, seguiti dalla cooperativa Lamberto Valli, hanno preso parte a una partita di basket con la squadra Under 17 dei Baskérs a Forlimpopoli. L'iniziativa mira a promuovere l'inclusione attraverso lo sport, coinvolgendo giovani con diverse capacità nel gioco. L'incontro si è svolto in un ambiente sportivo locale, offrendo un’occasione di confronto tra le diverse realtà che partecipano alla partita.

? Cosa sapere Dieci ragazzi della cooperativa Lamberto Valli giocano basket con l'Under 17 dei Baskérs a Forlimpopoli.. L'iniziativa promuove l'inclusione sociale tra i tremila soggetti con autismo residenti in Romagna.. A Forlimpopoli, dieci ragazzi con autismo hanno condiviso il campo da basket con i giocatori dell’Under 17 dei Baskérs, trasformando una sfida sportiva in un traguardo di inclusione sociale per la comunità locale. L’evento ha protagonisti i giovani della cooperativa Lamberto Valli, che si sono misurati in un incontro amichevole e senza competizione contro la squadra giovanile del club cittadino. La partita è stata possibile grazie alla lungimiranza di Stefano Berni, allenatore e figura educativa, che ha lavorato per anni per permettere ai suoi atleti di vivere un’esperienza sportiva autentica insieme ai coetanei.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basket inclusivo: 10 ragazzi con autismo sfidano il campo in campo

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