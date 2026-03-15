Venti artisti hanno realizzato delle opere che verranno vendute all’asta di beneficenza, con l’obiettivo di finanziare la ricerca oncologica. Le creazioni sono state ispirate ai 'Paperi', oggetti che assomigliano a fermaporta ma portano un messaggio di speranza. L’asta si terrà a breve, coinvolgendo il pubblico in una iniziativa dedicata a sostenere la lotta contro il cancro.

L'iniziativa dei “Paperi d'Artista” è nata con l'ingenuità e la sincerità di chi vuole fare del bene e che, nonostante le sfide burocratiche, sta per vivere il suo momento clou Hanno la forma di un fermaporta, ma la loro missione è “aprire le porte” alla speranza e alla ricerca. Nasce così l'iniziativa dei “Paperi d'Artista”, un progetto nato con l'ingenuità e la sincerità di chi vuole fare del bene e che, nonostante le sfide burocratiche, sta per vivere il suo momento clou. Sabato 28 marzo, nella prestigiosa cornice di Vernice Art Fair alla Fiera di Forlì, venti opere uniche create da altrettanti artisti saranno battute all’asta alla presenza di responsabili dell'Irst e il Patrocinio del Comune di Forlì: l'intero ricavato sarà devoluto all'Irst per sostenere la ricerca oncologica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Una donazione per finanziare il progetto dedicato alla ricerca oncologicaSabato 20 dicembre una delegazione di Balla&Snella Cervia, Santarcangelo e Cesena ha donato una cospicua somma a sostegno dei progetti del Punto Rosa...

Ricerca oncologica, l'istituto Giovanni Paolo II di Bari scala la classifica italiana: è nono per crescita dei fondiL'Irccs ha visto aumentare nel 2025 i finanziamenti statali destinati alla ricerca.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Venti artisti

Temi più discussi: A Ulassai venti artisti e tre curatori per la Biennale dedicata a Maria Lai; Venti artisti e un'asta di beneficenza: la sfida dei 'Paperi' per finanziare la ricerca oncologica; Oltre le nuvole; Chiaroscuro contemporaneo. Alla Bourse de Commerce la tecnica si fa atmosfera.

A Ulassai venti artisti e tre curatori per la Biennale dedicata a Maria LaiPittura, fotografia, video e installazioni per una rassegna che riflette sul dialogo tra arte contemporanea, paesaggio e territori. Ulassai torna a essere un laboratorio diffuso di arte contemporanea. sardiniapost.it

Omaggio a Hendrik Christian Andersen, lo scultore dalla doppia animaVenti artisti - dieci italiani e dieci americani - omaggiano la doppia anima di Hendrik Christian Andersen, scultore scomparso a Roma nel 1940 in una mostra collettiva che la Casa Museo a lui dedicata ... ansa.it

Via Margutta - Associazione Internazionale. Billie Eilish · WILDFLOWER. Storie di Via Margutta La Fontana degli Artisti, progettata dall’architetto Pietro Lombardi nella seconda metà degli anni Venti, è uno degli omaggi più originali alla vocazione artistica de facebook