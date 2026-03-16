Il 13 marzo 2026, Eni e Repsol hanno firmato un accordo con la compagnia statale venezuelana PDVSA. Questo accordo segna un momento importante per l’industria energetica in Venezuela, che vede ora il ritorno di due grandi compagnie internazionali nel paese. La firma è stata annunciata ufficialmente e rappresenta un cambiamento nelle relazioni tra le società straniere e il Venezuela.

L'accordo siglato il 13 marzo 2026 tra Eni, la spagnola Repsol e la compagnia di Stato venezuelana PDVSA rappresenta un punto di svolta geopolitico per l'America Latina. Dopo anni di isolamento, il Venezuela riapre ufficialmente le porte ai giganti energetici europei per sfruttare il giacimento offshore Cardón IV, uno dei più grandi del continente. Le parole di Delcy Rodríguez: "Sempre al nostro fianco" La presidente ad interim e figura chiave della transizione venezuelana, Delcy Rodríguez, ha presieduto la cerimonia di firma presso la sede della PDVSA, usando toni carichi di gratitudine politica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Venezuela, la nuova era post-Maduro: tornano Eni e Repsol

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