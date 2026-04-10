Venezuela il potere di Maduro si estende | presa la magistratura

In Venezuela, il controllo del governo si è esteso anche alla magistratura dopo che l’Assemblea Nazionale ha nominato un nuovo procuratore generale. Questa decisione rafforza la presenza del governo nel sistema giudiziario, confermando un predominio che dura da più di venticinque anni. La nomina rappresenta un passo importante nel consolidamento del potere a Caracas, con il nuovo incarico che assume un ruolo centrale nel panorama politico e istituzionale del paese.

L'Assemblea Nazionale venezuelana ha confermato il controllo totale sulla magistratura con la nomina di Devoe a procuratore generale, un movimento che consolida la gestione del potere a Caracas da oltre un quarto di secolo. La decisione, presa dalla camera unicamerale con una maggioranza schiacciante sostenitrice del governo, vede anche la designazione di González Lobato nel ruolo di difensore civico. Il consolidamento dell'asse tra esecutivo e giustizia La scelta di Devoe non è casuale per l'am . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezuela, il potere di Maduro si estende: presa la magistratura Venezuela, un mese dopo la cattura di Maduro manifestazione davanti all'ambasciata americanaUn mese dopo la cattura di Nicolas Maduro e della moglie Cilia Flores, a Roma, sotto l’ambasciata americana, si è tenuta una manifestazione per... Narcotraffico, corruzione, repressione brutale. Ecco cos'era il Venezuela di MaduroMaduro non è stato un presidente legittimo, ma si è appropriato del potere, disconoscendo il risultato di elezioni che aveva perso. Venezuela: Trump pubblica la foto di Maduro in manette Temi più discussi: Venezuela: per l’inizio di una nuova civiltà; Il Venezuela visto da Cuba; Dalla guerra a Gaza al Venezuela fino all’Iran: l’equilibrismo di Giorgia per non irritare Trump; Gli Stati Uniti revocano le sanzioni alla presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodríguez. Venezuela, il Parlamento nomina il chavista Devoe procuratore generaleIl Parlamento unicamerale venezuelano, a larga maggioranza chavista, ha nominato Larry Devoe procuratore generale, rafforzando il controllo del potere politico, ininterrottamente al governo da oltre 2 ... ansa.it Venezuela, il chavismo ammette che le rimesse valgono più del petrolioPer la prima volta il chavismo ha riconosciuto ufficialmente il peso decisivo delle rimesse dei migranti nell'economia venezuelana, rompendo un tabù politico che per anni aveva accompagnato l'esodo di ... ansa.it Siamo oltre la satira, ormai. Perché Matteo Salvini, oggi, nel 2026, ha risposto così alla domanda se Trump meriti ancora il Nobel per la Pace: “Vediamo come vanno le cose in Iran, in Libano, in Ucraina, e in Groenlandia, e in Venezuela e a Cuba. Attendiamo, - facebook.com facebook