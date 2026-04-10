Venezuela il potere di Maduro si estende | presa la magistratura

Da ameve.eu 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Venezuela, il controllo del governo si è esteso anche alla magistratura dopo che l’Assemblea Nazionale ha nominato un nuovo procuratore generale. Questa decisione rafforza la presenza del governo nel sistema giudiziario, confermando un predominio che dura da più di venticinque anni. La nomina rappresenta un passo importante nel consolidamento del potere a Caracas, con il nuovo incarico che assume un ruolo centrale nel panorama politico e istituzionale del paese.

L'Assemblea Nazionale venezuelana ha confermato il controllo totale sulla magistratura con la nomina di Devoe a procuratore generale, un movimento che consolida la gestione del potere a Caracas da oltre un quarto di secolo. La decisione, presa dalla camera unicamerale con una maggioranza schiacciante sostenitrice del governo, vede anche la designazione di González Lobato nel ruolo di difensore civico. Il consolidamento dell'asse tra esecutivo e giustizia La scelta di Devoe non è casuale per l'am . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Venezuela, il potere di Maduro si estende: presa la magistratura

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