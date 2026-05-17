Venezia nuovi studentati | il piano tra ex Canossiane e Orto Botanico

A Mestre, sono previsti nuovi interventi per la realizzazione di studentati nelle aree dell'ex Canossiane e dell'Orto Botanico. Le autorità hanno avviato un piano che prevede la trasformazione di alcune zone storiche in campus universitari, con lavori di costruzione in fase di pianificazione. Le aree coinvolte si trovano in punti strategici della città, con l’obiettivo di aumentare le strutture abitative per gli studenti. La progettazione si concentra sul recupero e il riutilizzo di edifici esistenti, rispettando i vincoli storici delle aree interessate.

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? Punti chiave Dove verranno costruiti esattamente i nuovi studentati a Mestre?. Quali aree storiche verranno trasformate in campus universitari?. Come cambierà il quartiere della Gazzera con il nuovo progetto?. Chi finanzierà il recupero delle ex Canossiane e dell'Orto Botanico?.? In Breve Recupero ex Canossiane, Orto Botanico, Gazzera e Villa Ceresa per nuovi spazi universitari.. Potenziamento biblioteche di Favaro e Zelarino e modello distretto culturale della biblioteca Vez.. Sostegno della ministra Bernini ai corsi di medicina inglese e programmi Ca' Foscari.. Progetto urbanistico collega stazione Mestre, area Umberto I e Ospedale al Mare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezia, nuovi studentati: il piano tra ex Canossiane e Orto Botanico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Visita guidata all’Orto botanico e al Museo botanico di Padova Sabato botanico | Visita guidata a Orto e museo botanicoCome ogni terzo sabato del mese, l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa propone una visita guidata dedicata alle sue preziose collezioni...