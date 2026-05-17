Venezia il festival InspiringPr premia i talenti della comunicazione

A Venezia si è concluso il festival InspiringPr, che ha premiato i talenti nel campo della comunicazione. Durante l’evento sono state poste domande sul modo in cui si difende la verità nel periodo della polarizzazione digitale. Sono stati riconosciuti professionisti che si sono distinti per il loro contributo sociale e sportivo, ricevendo premi dedicati in questa edizione. L’appuntamento ha attirato partecipanti e pubblico interessati ai temi attuali legati alla comunicazione e alla sua influenza.

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? Domande chiave Come si protegge la verità nell'era della polarizzazione digitale?. Chi sono i talenti premiati per l'impatto sociale e sportivo?. Come può la comunicazione ricostruire il dialogo tra istituzioni e cittadini?. Perché la velocità dei contenuti minaccia la fiducia nelle relazioni pubbliche?.? In Breve Casta Diva vince premi sport e comunicazione internazionale per progetto Art is.. Havas riceve riconoscimento per sostenibilità con il Calendario Rosso 2026.. Banca delle visite premiata per campagna emotiva sul caffè sospeso.. Anna Campi vince premio istituzioni per studio sull'Assemblea legislativa Emilia-Romagna.. A Venezia si è conclusa oggi la dodicesima edizione di InspiringPr, il festival dedicato alle relazioni pubbliche che ha messo al centro del dibattito il concetto di verità resistente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezia, il festival InspiringPr premia i talenti della comunicazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Claudio Baglioni Ambasciatore della Bellezza: Venezia lo premiaClaudio Baglioni riceverà mercoledì 8 aprile, alle ore 11:30, il titolo di Ambasciatore della Bellezza 2026 durante una cerimonia organizzata dalla... Il Kodokan premia i suoi talentiNella cornice del ristorante-pizzeria Martoranello, la famiglia del Judo Kodokan Cesena si è riunita per celebrare la chiusura dell’anno sportivo... Le 'verità resistenti' al centro del XII InspiringPr, festival di FerpiLa dodicesima edizione di InspiringPr, il festival delle relazioni pubbliche promosso da Ferpi e organizzato dalla Delegazione Ferpi Triveneto, si è chiusa oggi a Venezia. (ANSA) ... ansa.it InspiringPR - Festival delle Relazioni Pubbliche, XII edizione ift.tt/aOgtlSm #evento #takethedate x.com FERPI, si chiude a Venezia InspiringPR: riflessioni sulle verità resistentiHa aperto così, Filippo Nani, Presidente della Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, la dodicesima edizione del Festival ... italpress.com