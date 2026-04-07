Claudio Baglioni Ambasciatore della Bellezza | Venezia lo premia

Il prossimo 8 aprile alle 11:30, nella sede di Palazzo Balbi a Venezia, Claudio Baglioni riceverà il titolo di Ambasciatore della Bellezza 2026 in una cerimonia organizzata dalla Regione del Veneto e dal Festival della Bellezza. L'evento si svolgerà alla presenza delle autorità regionali e degli organizzatori della manifestazione, che consegneranno il riconoscimento al cantante e compositore romano.

Claudio Baglioni riceverà mercoledì 8 aprile, alle ore 11:30, il titolo di Ambasciatore della Bellezza 2026 durante una cerimonia organizzata dalla Regione del Veneto e dal Festival della Bellezza a Palazzo Balbi, Venezia. L’evento vedrà la partecipazione del presidente Alberto Stefani insieme ai responsabili della rassegna culturale, che punta a celebrare l’armonia e il pensiero attraverso le cornici più suggestive del territorio regionale. Il riconoscimento formale viene attribuito al cantautore romano per il suo percorso artistico, per la sua vena poetica e per l’unione profonda con l’arte che ha caratterizzato la musica italiana. Un ponte tra l’istituzione regionale e l’estetica musicale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Claudio Baglioni Ambasciatore della Bellezza: Venezia lo premia Lutto per Claudio Baglioni, perde un punto di riferimento della sua vita: il triste annuncioLutto per Claudio Baglioni, perde un punto di riferimento della sua vita: il triste annuncio. Leggi anche: Claudio Baglioni in concerto ad Apricena Si parla di: REGIONE VENETO* : CLAUDIO BAGLIONI AMBASCIATORE DELLA BELLEZZA. CONSEGNA DEL RICONOSCIMENTO MERCOLEDÌ 8 APRILE A PALAZZO BALBI. Claudio Baglioni, il Veneto ha un ambasciatore della bellezza: il riconoscimento in Regione in vista del doppio concerto in piazza San MarcoVENEZIA - Il foglio a quadretti, l'inchiostro blu della grafia ordinata, le parole in stampatello per gli auguri di compleanno: In una gioia che fa male / di più della ... ilgazzettino.it Festival della Bellezza 2026: Claudio Baglioni è il nuovo AmbasciatoreClaudio Baglioni in Regione: il Divo che si esibirà a Villafranca in luglio, riceve il premio di Ambasciatore della Bellezza 2026 ... veronaoggi.it