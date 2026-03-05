Nella serata al ristorante-pizzeria Martoranello, la famiglia del Judo Kodokan Cesena si è riunita per festeggiare la conclusione dell’anno sportivo 2024-25. Durante l’evento sono stati premiati alcuni dei talenti più meritevoli del club, riconoscendo il loro impegno e risultati ottenuti nel corso dell’anno. La cerimonia ha visto la partecipazione di allenatori, atleti e famiglie, tutti insieme per condividere questo momento di riconoscimento.

Nella cornice del ristorante-pizzeria Martoranello, la famiglia del Judo Kodokan Cesena si è riunita per celebrare la chiusura dell’anno sportivo 2024-25. Ad aprire l’evento è stato l’intervento della presidente Raffaella Molari che ha ricordato come il Kodokan non sia solo una palestra, ma una scuola di vita dove la condivisione dei valori del judo — rispetto, disciplina e amicizia — viene prima di ogni medaglia. Molari ha anche annunciato i preparativi per il 60° anniversario della fondazione del Kodokan. Un traguardo storico che premia la visione del maestro Vladimiro Burioli, presente alla serata e orgoglioso della sua ‘creatura’ che, decennio dopo decennio, continua a formare generazioni di atleti sotto la guida esperta dei consiglieri Francesco Di Leonforte, Moreno Montalti, Michael Zoffoli e Luca Piraccini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Kodokan premia i suoi talenti

