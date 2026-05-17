Sabato scorso è iniziata la XXIX edizione del Trofeo Ammiraglio Francese, organizzato dal Club Nautico Versilia di Viareggio. La competizione di vela ha visto i partecipanti muoversi lungo le acque della città, con diverse imbarcazioni che si sono sfidate nelle prime regate della serie. La regata, che si svolge annualmente, richiama velisti da diverse zone e si conclude con la premiazione finale nel porto di Viareggio. La manifestazione si svolge in un clima di grande partecipazione tra gli appassionati di vela.

Sabato scorso ha preso il via la XXIX edizione del Trofeo Ammiraglio Francese organizzato dal Club Nautico Versilia di Viareggio. Il comitato di regata, viste le previsioni meteorologiche, ha ridotto il percorso con arrivo e partenza da Viareggio e passaggio al Tino davanti a Portovenere. Partenza regolare alle 12 e, contrariamente alle previsioni, un fresco maestrale ha portato rapidamente le barche più veloci della flotta - suddivisa in due gruppi: Orc e imbarcazioni d’epoca - a passare il cancello tra la Madonnina e il Miraglio dove il vento è crollato. Una regata dai due volti: l’andata verso il Tino abbastanza regolare e veloce, il ritorno caratterizzato da bonacce e vento di intensità e direzione variabili che hanno messo a dura prova gli equipaggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Veleggiando verso il podio. Pisa domina a Viareggio

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