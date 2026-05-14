Dopo cinque tappe della competizione SailGP, la squadra australiana Bonds Flying Roos si trova in testa alla classifica generale, seguita da Spagna e Gran Bretagna. Nella tappa di Bermuda, le posizioni sono state confermate con la squadra australiana al primo posto, mentre Red Bull Italy si mantiene in corsa per il podio. La competizione prosegue con le squadre che cercano di migliorare i risultati nelle prossime sfide.

SailGP, il massimo circuito della vela internazionale, è giunto più o meno a metà strada: cinque le tappe disputate sulle tredici previste, anche se facilmente – vista la situazione - le ultime due (Dubai e Abu Dhabi) non si correranno. Poi, il piccolo giro del mondo tra Australia, Sud America e Centro America è concluso: il 30 maggio si gareggia a New York e il 20 giugno, la carovana si sposterà ad Halifax per la tappa canadese. A quel punto con lo spostamento in Europa, non ci sarà margine di recupero per chi è dietro. L’Apex Group Bermuda Sail Grand Prix ha visto in regata dieci barche su tredici: la brasiliana Mudabala, la svedese Artemis e la neozelandese Black Foils non si sono presentate, in quanto ancora in fase di riallestimento dopo incidenti di varia natura.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - SailGP: Australia domina dopo 5 tappe, Red Bull Italy rincorre il podio

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