Bormio record di folla per i Pasquali | Buglio domina il podio

A Bormio, durante l’edizione del 2026, si è registrato un grande afflusso di persone alla tradizionale sfilata dei Pasquali, una manifestazione che si svolge ogni anno da secoli e rappresenta una delle tradizioni più radicate nel territorio. La partecipazione ha coinvolto diverse generazioni della comunità locale, attirando un numero di spettatori senza precedenti. La manifestazione si è svolta lungo le vie principali del centro storico, con partecipanti in costumi tradizionali e un clima di festa diffuso.

A Bormio, durante l’edizione 2026, migliaia di persone hanno partecipato alla sfilata dei Pasquali, una tradizione che affonda le radici nel 1600 e coinvolge ogni fascia d’età della popolazione locale. Il sole intenso e temperature decisamente superiori alla norma per il periodo primaverile hanno favorito un afflusso massiccio di visitatori. Il centro cittadino ha vissuto momenti di forte congestione, in particolare lungo via Roma, dove il passaggio delle portantine allegoriche in legno a tema religioso ha attirato una folla senza precedenti. L’evento è iniziato alle ore 10 da piazza V Alpini, con i bormini che, indossando i vestiti tipici, hanno trasportato i manufatti fino a piazza del Kuerc. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bormio, record di folla per i Pasquali: Buglio domina il podio Leggi anche: Una folla per i Pasquali. Primeggia il reparto Buglio Maratona di Roma 2026, edizione da record: 36mila runner da tutto il mondo. Il Kenya domina il podioRoma, 22 marzo 2026 – È stata una festa per 36mila maratoneti, dai campioni keniani ai corridori amatoriali.