Vedi le renne camminare per strada e poi te le ritrovi nel piatto da mangiare…ti fa un po’ effetto Il pubblico arrabbiato per gli orari in tv? Sono d’accordo con loro | così Erasmo Genzini
Durante un incontro pubblico, un commentatore ha descritto come sia insolito vedere le renne camminare per strada e poi trovarle nei piatti a tavola. Ha anche espresso solidarietà con il pubblico che si lamenta per gli orari di trasmissione in televisione. Ha aggiunto che nelle zone dove si trovano, si consumano spesso piatti a base di renna, come hamburger e filetti, notando che il gusto è buono ma richiede un certo adattamento.
“Lì mangiano tutti zupponi, poi tutto a base di renna — hamburger di renna, filetti di renna. Per carità, è anche buona, però ti ci devi abituare un attimino. Anche perché le vedi camminare per strada e poi te le ritrovi a tavola — ti fa un po’ quell’effetto, no?”. Nelle parole di Erasmo Genzini c’è tutto lo spaesamento culturale, a tratti tragicomico, vissuto in prima persona durante le riprese di Lapponia I love iù. L’attore nato a Gragnano, ma noto amante dei climi rigidi (“ vado poco d’accordo col caldo”, precisa), ha raccontato in un’intervista a Fanpage la sua esperienza sul set della prima storica coproduzione internazionale tra Rai Fiction e i paesi nordici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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