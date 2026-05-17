Vedi le renne camminare per strada e poi te le ritrovi nel piatto da mangiare…ti fa un po’ effetto Il pubblico arrabbiato per gli orari in tv? Sono d’accordo con loro | così Erasmo Genzini

Durante un incontro pubblico, un commentatore ha descritto come sia insolito vedere le renne camminare per strada e poi trovarle nei piatti a tavola. Ha anche espresso solidarietà con il pubblico che si lamenta per gli orari di trasmissione in televisione. Ha aggiunto che nelle zone dove si trovano, si consumano spesso piatti a base di renna, come hamburger e filetti, notando che il gusto è buono ma richiede un certo adattamento.

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