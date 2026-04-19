La preghiera della sera del 19 aprile 2026 invita le persone a fermarsi un momento prima di andare a dormire per affidare al Signore le proprie emozioni, siano esse gioie o dolori. Si suggerisce di consegnare a Dio tutto ciò che si è vissuto durante il giorno, cercando nel Suo amore un conforto per l’anima prima di chiudere gli occhi.

Prima di chiudere gli occhi, fermiamoci un istante per consegnare al Signore, le gioie e dolori di questo giorno, cercando nel Suo amore il ristoro per la nostra anima. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la notte che si apre dinanzi a noi trascorra serenamente e con un riposo tranquillo. Ti affido o Padre le mie abitudini, le mie illusioni, i miei desideri, le mie fantasie.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 19 aprile 2026: Signore, Ti affido le mie debolezze per camminare verso Te

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