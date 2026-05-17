Vaticano Leone XIV | il Concistoro per la nuova strategia comunicativa

Recentemente, si è svolto un Concistoro al Vaticano dedicato alla definizione di una nuova strategia comunicativa. Durante l'incontro, sono stati coinvolti alcuni cardinali chiamati a decidere le future linee guida dei media del dicastero della Comunicazione. Un’analisi dei conti del dicastero condotta da un esperto ha portato alla luce dettagli relativi alle spese e ai fondi destinati alle attività comunicative. Questi elementi sono stati al centro delle discussioni tra i partecipanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Chi sono i cardinali che decideranno il destino dei media vaticani?. Cosa ha scoperto Prevost analizzando i conti del dicastero della Comunicazione?. Come influenzerà la nuova strategia il potere dei movimenti religiosi?. Perché la gestione della Tv Vaticana è finita sotto esame?.? In Breve Missiva del 12 aprile inviata ai cardinali per riconsiderare la struttura attuale.. Rapporti di attrito tra prefetto Ruffini e reti di Sant'Egidio e Tornielli.. Indagini di Prevost su conti e spese del dicastero della Comunicazione.. Rischio di vuoti di potere con figure come Antonio Preziosi in Italia..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vaticano, Leone XIV: il Concistoro per la nuova strategia comunicativa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Papa Leone XIV: Nuovo Concistoro a Giugno 2026 Sullo stesso argomento Leone XIV e la nuova rotta del Vaticano: dalla Cina all’AlgeriaA un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, la Chiesa cattolica naviga sotto la guida di Papa Leone XIV, cercando un equilibrio tra l’eredità delle... Vaticano: il 14 maggio Papa Leone XIV visitera’ l’Universita’ La Sapienza di RomaGiovedì 14 maggio, il Santo Padre Leone XIV si recherà in visita pastorale all’Università La Sapienza di Roma. IOR, utili record sotto Leone XIV. Ma il deficit strutturale del Vaticano sfiora i 90 milioni #300denari #MiL #mtl — Per leggere il post di #Messainlatino CLICCARE QUI : x.com Papa Leone XIV: voci e volti umani da salvaguardare nell'era AICittà del Vaticano, 17 mag. (askanews) - Papa Leone XIV, intervenendo dopo la preghiera del Regina Ceoli in occasione della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali in Vaticano, ha dedicato la gi ... libero.it Il Papa Leone XIV esorta i cattolici a leggere libri stampati reddit IA, il Vaticano si organizza. Leone XIV istituisce una Commissione ad hocIl Vaticano compie un nuovo passo sul fronte dell’Intelligenza artificiale e della sua governance. Papa Leone XIV ha infatti approvato l’istituzione della Commissione interdicasteriale sull’IA, un org ... formiche.net