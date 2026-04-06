A un anno dalla morte di Papa Francesco, la Chiesa cattolica si trova sotto la guida di Papa Leone XIV, che ha intrapreso una nuova direzione nelle relazioni internazionali. La strategia diplomatica si concentra su un equilibrio tra le questioni delle periferie e le relazioni con paesi come la Cina e l’Algeria. La Chiesa continua a muoversi in un contesto di cambiamenti e sfide globali, mantenendo una presenza attiva nelle questioni diplomatiche.

A un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, la Chiesa cattolica naviga sotto la guida di Papa Leone XIV, cercando un equilibrio tra l’eredità delle periferie e una nuova strategia diplomatica. L’immagine della Pasqua precedente resta impressa per la sua fragilità. Francesco percorreva Piazza San Pietro sulla papamobile, circondato da una folla che applaudiva percependo un cambiamento: i tratti del volto erano più scavati e ogni sorriso richiedeva uno sforzo visibile, nonostante la volontà di non rinunciare al contatto con i fedeli. Quell’apparizione breve e sospesa, caratterizzata da una voce meno potente ma da uno sguardo vigile, ha anticipato l’evento finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leone XIV e la nuova rotta del Vaticano: dalla Cina all’Algeria

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