Il 14 maggio, il Papa Leone XIV effettuerà una visita all’Università La Sapienza di Roma. La visita è programmata come parte di un impegno pastorale e si svolgerà in giornata. Nessun altro dettaglio sui programmi specifici o gli interventi previsti è stato reso noto fino a ora. La visita si inserisce nel calendario delle attività ufficiali del Papa per il mese di maggio.

Giovedì 14 maggio, il Santo Padre Leone XIV si recherà in visita pastorale all’Università La Sapienza di Roma. È quanto si legge in una nota ufficiale del Vicariato di Roma. Il suo arrivo è previsto per le ore 10:20 presso la cappella universitaria “Divina Sapienza”, dove sarà accolto dal cardinale vicario Baldo Reina, dalla rettrice dell’Università Antonella Polimeni e dal cappellano don Gabriele Vecchione. Durante la sua visita, il Pontefice sosterrà all’interno della cappella per un breve momento di preghiera silenziosa e avrà l’opportunità di salutare un gruppo di studenti presenti. Visita al Piazzale Centrale e Colloquio Privato. Successivamente, il Santo Padre si sposterà in auto al piazzale centrale, dove saluterà gli studenti alla scalinata monumentale.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Vaticano: il 14 maggio Papa Leone XIV visitera’ l’Universita’ La Sapienza di Roma

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