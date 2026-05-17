vanoli punta sul classico piccoli ritorna al centro solomon largo a sinistra

Il tecnico della squadra ha espresso chiaramente le proprie intenzioni in vista della prossima partita contro la Juventus, considerandola un’occasione di riscatto dopo la recente sconfitta in trasferta contro la Roma. La formazione si concentra sul ritorno al gioco tradizionale, con particolare attenzione al coinvolgimento di Piccoli nel ruolo di attaccante e Solomon spostato sulla fascia sinistra. Le scelte tattiche indicano una volontà di rafforzare l’aspetto offensivo e di migliorare la prestazione complessiva.

Paolo Vanoli con la sua squadra è stato chiaro. Molto. La sfida con la Juventus deve rappresentare un’opportunità di riscatto, specie dopo la pessima figura fatta solo due settimane fa in casa della Roma. Perdere ci sta, certo. Magari anche oggi a Torino, viste le motivazioni dei bianconeri. Ma perdere la faccia, ecco, anche no. Ed è con questo spirito che la Fiorentina si è allenata nell’ultima settimana, di fatto con il gruppo al completo ad eccezione del solo Moise Kean. La punta ci ha provato davvero fino all’ultimo a riprendere a lavorare con i compagni ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca. E non è escluso, a questo punto, che... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vanoli punta sul classico. Piccoli (ri)torna al centro. Solomon largo a sinistra

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Vanoli goes for the classic. Piccoli (re)turns to the center. Solomon wide on the left.Kean is still out of the squad. There won't be any major changes to the lineup. Gudmundsson is on the bench after suffering muscle problems, which have now been resolved. sport.quotidiano.net