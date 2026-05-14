Dopo due giorni di riposo, la squadra si è ritrovata al Viola Park per la prima sessione di allenamenti. L’allenatore ha chiesto ai giocatori di concentrarsi sugli aspetti offensivi, con particolare attenzione alle azioni di attacco. Tra le novità, il ritorno di Piccoli al centro dell’attacco, mentre l’intera squadra si prepara a affrontare le prossime partite con determinazione.

C’è stata una richiesta precisa che Paolo Vanoli ha fatto alla sua squadra, nel giorno della ripresa degli allenamenti al Viola Park dopo due giorni di totale riposo. Quella, cioè, di vivere gli ultimi appuntamenti prima della fine del campionato ancora con la famosa "testa nel carrarmato" ma soprattutto con quella leggerezza che adesso, con la salvezza finalmente in tasca, potrebbe essere l’arma migliore per provare a togliersi almeno una grande soddisfazione. Vincere a Torino contro la Juventus o almeno provare a complicare la vita dei bianconeri nella corsa alla Champions potrebbe essere infatti l’ultimo obiettivo che la Fiorentina si è posta, all’interno di una stagione che - se togliamo dal novero delle big squadre come Como e Lazio - non ha fin qui mai visto i viola battere una grande della Serie A.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La situazione della squadra. Orgoglio Vanoli, voglia di colpaccio. Piccoli torna al centro dell’attacco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Fiorentina, Vanoli prima del Sassuolo: «Bravi nell’ultimo periodo con la rosa non al completo a fare questi piccoli passi verso la salvezza. Ecco chi giocherà in attacco»Nico Paz Real Madrid, deciso il riscatto: Inter beffata! Occhio alle operazioni future col Como Calciomercato Torino, Simeone pronto al ritorno in...

Repesa al Forum: "La squadra non aveva voglia di giocareDue mesi dopo l’esclusione dalla Shark, Jasmin Repesa torna a parlare di Trapani e della sfida presentata da Milano, offrendo una lettura immediata...

Temi più discussi: Vanoli Cremona: festa d’addio a Soncino tra emozioni, ricordi e orgoglio per 23 anni; Fiorentina, scelte complicate e il progetto di Commisso: serve chiarezza; Comunicato stampa Guerino Vanoli Cremona; Vanoli saluta vincendo: l'ultimo miracolo di Cremona.

#Vanoli: Orgoglioso della squadra. Possiamo riportare la #Fiorentina in alto x.com

Vanoli: Orgoglioso della squadra. Possiamo riportare la Fiorentina in altoLa Fiorentina supera il Crystal Palace ma non basta. I viola si impongono 2-1 nel ritorno dei quarti di Conference League, ma sono eliminati in virtù della sconfitta per 3-0 subita all'andata. Gli ... corrieredellosport.it

Per la Vanoli Basket Cremona (e per mio papà): quella squadra non è stata solo sportLa trepidazione si scioglieva in gioia, in un istante. Già sui gradini che portano in tribuna avvertivo la temperatura salire, vedevo le grandi luci scendere dal soffitto e un odore che ora mi pare id ... ilfattoquotidiano.it