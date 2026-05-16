A Torino, l'attenzione si concentra sulla possibile presenza di Piccoli in campo, dopo il suo ritorno in rosa. La società sta valutando chi possa prendere il posto di Brescianini a centrocampo, mentre si discute anche dell'impatto che il ritorno dell'attaccante potrebbe avere sulla velocità in attacco. La squadra si prepara a sfidare la Juventus, con diverse scelte ancora da definire in vista della prossima partita.

? Punti chiave Chi prenderà il posto di Brescianini a centrocampo?. Come influirà il ritorno di Piccoli sulla velocità dell'attacco?. Perché Vanoli ha scelto la difesa a quattro contro la Juve?. Quale impatto avrà Mandragora sulla protezione della difesa?.? In Breve Piccoli torna titolare dopo l'assenza dal match contro il Lecce del 20 aprile. Difesa a quattro con Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens davanti a De Gea. Mandragora in campo per affiancare Ndour e Fagioli nel centrocampo. Tridente offensivo composto da Piccoli, Parisi e Solomon per dare dinamismo. L’Allianz Stadium ospiterà la sfida contro la Juventus dove il tecnico Paolo Vanoli dovrebbe schierare una difesa a quattro per affrontare il match imminente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, Vanoli punta su Piccoli: il ritorno per sfidare la Juve

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