Conferenza stampa Vanoli post Juve Fiorentina | Abbiamo dimostrato di essere uomini Sarebbe una delusione se venissi valutato per una vittoria con la Juventus

Dopo la partita della 37ª giornata di Serie A 202526, il tecnico della squadra ha tenuto una conferenza stampa in cui ha commentato l’incontro contro la Juventus e la Fiorentina. Ha affermato che la squadra ha dimostrato di essere composta da uomini e ha espresso che sarebbe una delusione essere giudicato solo in base a una vittoria contro la Juventus. Le sue dichiarazioni sono arrivate nel contesto delle considerazioni sul rendimento complessivo della squadra, senza ulteriori dettagli sui singoli episodi o sui risultati specifici.

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di Marco Baridon Conferenza stampa Vanoli post Juve Fiorentina: le sue dichiarazioni dopo il match della 37ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Paolo Vanoli ha parlato così in conferenza stampa dopo Juve Fiorentina, sfida valida per la 37ª giornata di Serie A 202526. DIMOSTRATO CORAGGIO – «Questa vittoria è dedicata a una squadra che ha voluto regalare qualcosa di particolare ai nostri tifosi, che han sofferto. Abbiamo dimostrato di essere uomini nonostante le critiche meritate. Siamo giovani ma venire qua e giocare contro una squadra motivatissima ha dimostrato che abbiamo dei valori. Il coraggio io l’ho sempre avuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Vanoli post Juve Fiorentina: «Abbiamo dimostrato di essere uomini. Sarebbe una delusione se venissi valutato per una vittoria con la Juventus» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Conferenza stampa di mister Paolo Vanoli al termine di Fiorentina vs Sassuolo Sullo stesso argomento Conferenza stampa Vanoli post Juve Fiorentina: le sue dichiarazioniLewandowski sceglierà l’Arabia Saudita? L’Al Hilal pronto a mettere sul piatto un contratto praticamente impossibile a rifiutare! Le cifre Holm... Bestemmia in conferenza stampa: Vanoli patteggia una multa per il caso post Fiorentina-InterPaolo Vanoli patteggia una multa per la bestemmia pronunciata in conferenza stampa dopo l’1-1 tra Fiorentina e Inter dello scorso 22 marzo. Fiorentina, Vanoli: Oggi i ragazzi hanno fatto un regalo ai tifosi14:09 - Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB. tuttomercatoweb.com Conferenza stampa Vanoli post Juve Fiorentina: le sue dichiarazioniConferenza stampa Vanoli post Juve Fiorentina: le sue dichiarazioni dopo il match della 37ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Paolo Vanoli ha parlato così in conferenza stamp ... msn.com Fiorentina: Vanoli 'salvezza dedicata a Commisso, il futuro? Deciderà il club' reddit