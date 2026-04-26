Dopo la partita contro il Sassuolo, valida per la 34ª giornata di Serie A 202526, l’allenatore della Fiorentina ha commentato l’incontro. Ha dichiarato che la squadra è stata dominante durante il match e che meritava i tre punti. Ha anche spiegato quali aspetti sono mancati alla sua squadra per ottenere un risultato migliore, senza entrare in dettagli tecnici o motivazioni personali.

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© Calcionews24.com - Fiorentina, Vanoli dopo il Sassuolo: «Siamo stati dominanti, meritavamo i tre punti. Ecco cosa ci è mancato»

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