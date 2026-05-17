Vannucci tra Tangentopoli e caduta del Muro I cinque anni dell’ultimo sindaco socialista

Da lanazione.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Valdo Vannucci, sindaco socialista, ha governato per cinque anni, un periodo segnato da eventi storici come Tangentopoli e la caduta del Muro di Berlino. Durante il suo mandato si sono verificati cambiamenti politici e sociali che hanno influenzato il corso locale. La sua amministrazione si è confrontata con le conseguenze di queste vicende e ha gestito momenti di transizione, lasciando un’impronta sulla storia della città e della regione. Vannucci ha concluso il suo incarico in un periodo di grandi trasformazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Repek Valdo Vannucci è il sindaco che spenge le luci e chiude molte porte della storia del Novecento. Ultimo eletto dal Consiglio comunale nel 1990 e non direttamente dai cittadini come sarà dal 1995. Ultimo sindaco socialista. Ultima espressione dei partiti della sinistra. Ultimo nella storia della prima Repubblica: i suoi anni saranno sotto lo tsunami di Tangentopoli, la crisi irreversibile prima del Psi e poi degli altri partiti che, uno dopo l’altro, scompariranno dalla scena dopo averla dominata per mezzo secolo. Nato nel 1947 a Bibbiena, Valdo Vannucci è un insegnante che si dedica presto alla politica. Dal 1970 al 1975 è consigliere comunale e quindi assessore a Bibbiena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

vannucci tra tangentopoli e caduta del muro i cinque anni dell8217ultimo sindaco socialista
© Lanazione.it - Vannucci tra Tangentopoli e caduta del Muro. I cinque anni dell’ultimo sindaco socialista
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Vannucci lancia il ’Caffè Elettorale’ a sostegno di Celesti SindacoSimone Vannucci, candidato al consiglio comunale a sostegno di Anna Maria Celesti Sindaco, sceglie un approccio irrituale per la propria campagna...

Si intitola "Foto mosse" l'ultimo album della cantante, che arriva a cinque anni di distanza dal suo ultimo lavoro in studio. Tutto quello che c'è da sapereManca poco all’uscita del nuovo album di Arisa, Foto Mosse, il prossimo 17 aprile.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web