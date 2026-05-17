Vannucci tra Tangentopoli e caduta del Muro I cinque anni dell’ultimo sindaco socialista
Valdo Vannucci, sindaco socialista, ha governato per cinque anni, un periodo segnato da eventi storici come Tangentopoli e la caduta del Muro di Berlino. Durante il suo mandato si sono verificati cambiamenti politici e sociali che hanno influenzato il corso locale. La sua amministrazione si è confrontata con le conseguenze di queste vicende e ha gestito momenti di transizione, lasciando un’impronta sulla storia della città e della regione. Vannucci ha concluso il suo incarico in un periodo di grandi trasformazioni.
Repek Valdo Vannucci è il sindaco che spenge le luci e chiude molte porte della storia del Novecento. Ultimo eletto dal Consiglio comunale nel 1990 e non direttamente dai cittadini come sarà dal 1995. Ultimo sindaco socialista. Ultima espressione dei partiti della sinistra. Ultimo nella storia della prima Repubblica: i suoi anni saranno sotto lo tsunami di Tangentopoli, la crisi irreversibile prima del Psi e poi degli altri partiti che, uno dopo l’altro, scompariranno dalla scena dopo averla dominata per mezzo secolo. Nato nel 1947 a Bibbiena, Valdo Vannucci è un insegnante che si dedica presto alla politica. Dal 1970 al 1975 è consigliere comunale e quindi assessore a Bibbiena. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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