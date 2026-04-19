Vannucci lancia il ’Caffè Elettorale’ a sostegno di Celesti Sindaco

Un candidato al consiglio comunale ha deciso di sostenere la propria candidata sindaco attraverso un nuovo metodo di campagna elettorale. Invece di utilizzare uno spazio pubblico, ha aperto una stanza dedicata all’interno del proprio studio professionale nel centro storico. Questa scelta rappresenta un’inedita modalità di avvicinamento ai cittadini, differenziandosi dalle tradizionali iniziative sul territorio. La stanza viene definita come un “Caffè Elettorale” e sarà il punto di riferimento per incontri e discussioni.

Simone Vannucci, candidato al consiglio comunale a sostegno di Anna Maria Celesti Sindaco, sceglie un approccio irrituale per la propria campagna elettorale: "nessuna sede su strada, ma l’apertura di una stanza dedicata all’interno del proprio studio professionale, nel cuore del centro storico". Nasce il " Caffè Elettorale ", una stanza-laboratorio situata all’ultimo piano di un palazzo di Via Roma, lì dove Vannucci opera quotidianamente. "Qui, lontano dalle dinamiche delle sedi di partito tradizionali, il confronto con i residenti e i commercianti – si legge in una nota – avviene in un clima di autentica prossimità e competenza, davanti ad un caffè.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vannucci lancia il ’Caffè Elettorale’ a sostegno di Celesti Sindaco Notizie correlate Pistoia: Annamaria Celesti candidata sindaco per il Centrodestra. E’ la facente funzione dopo l’elezione di Tomasi in RegionePISTOIA – Annamaria Celesti sarà la candidata del centrodestra alle prossime elezioni comunali di Pistoia. Il sindaco Celesti ha celebrato la squadra di spada femminile. La Scherma Pistoia ricevuta in ComunePrima la vittoria del campionato di Serie B1, poi il ricevimento in Comune col sindaco Anna Maria Celesti.