Martedì 19 maggio il quotidiano distribuisce in omaggio il settimanale Vanity Fair, in continuità con la collaborazione tra le due testate. La partnership prevede la consegna gratuita del magazine alle copie acquistate del giornale, offrendo ai lettori un approfondimento aggiuntivo. La diffusione avviene attraverso la distribuzione nelle edicole e nelle loro rispettive modalità di consegna, mantenendo il rapporto tra le due pubblicazioni. La proposta si inserisce in un progetto di collaborazione che prosegue nel tempo.

Prosegue il progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno in omaggio martedì 19 maggio con l’acquisto del quotidiano. Nel nuovo numero riflettori su Emma. "Il corpo delle donne non dovrebbe mai essere un argomento" dice nell’intervista a Vanity. Ma quello di Emma spesso lo è stato. E lei ha risposto come sa fare: con la corazza. A 42 anni quella corazza c’è ancora, ma non è più la prima cosa che vedi. Vedi una donna che ha smesso di combattere e ha iniziato a scegliere. Ha scoperto ad esempio che la solitudine le piace: "Quando chiudo la porta e ci sono solo io, i miei libri, i miei videogiochi, sono la persona più felice del mondo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vanity Fair con il Carlino martedì

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