Il nostro Sanremo a Vanity Fair Riviera | duetti carte e festini bilaterali con Elettra Lamborghini

La serata dei duetti al Festival di Sanremo si è svolta vicino all’Ariston, durante un evento organizzato da Vanity Fair e Motivi. Alla manifestazione hanno partecipato appassionati, con focaccia ligure e musica in sottofondo, mentre alcuni genitori si sono emozionati sul divano. Durante la serata è stata presente anche una cartomante che ha letto il futuro del Festival.

La serata dei duetti l'abbiamo guardata insieme, a pochi passi dall'Ariston: un watch party speciale firmato Vanity Fair e Motivi, tra focaccia ligure, hit cantate a memoria, genitori emozionati sul divano e una cartomante pronta a leggere il destino del Festival. Fino all'ingresso a sorpresa di Elettra Lamborghini, che ha trasformato il nostro salotto in pista da ballo +++dropcap La serata più divertente del Festival di Sanremo, quella dei duetti e delle cover, l'abbiamo guardata insieme. A Vanity Fair Riviera, il nostro spazio nella città dei fiori, a pochi passi dal mitico Teatro Ariston, abbiamo organizzato - con Motivi - un Watch Party speciale.