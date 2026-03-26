Il Vangelo del 26 marzo 2026 riporta le parole: «Prima che Abramo fosse, Io Sono». La riflessione proposta da don Luigi Maria Epicoco invita a meditare su questo passo, che sottolinea l'identità eterna di Gesù. La giornata si apre con questa lettura, portando i fedeli a considerare il significato di questa affermazione all’interno del testo sacro.

Meditiamo il Vangelo del 26 marzo 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. In questo passo del Vangelo, Gesù rompe gli schemi umani, promettendo Vita eterna a chi seguirà la sua parola. Si identifica con l’Io Sono, ed è scontro tra vera fede e incomprensione. In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «In verità, in verità io vi dico: se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno». Gli dissero allora i Giudei: «Ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici: “Se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno”. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 26 marzo 2026: «Prima che Abramo fosse, Io Sono»

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