L’auto si schianta contro il guardrail | paura per l’autista

Nel pomeriggio di domenica 1° marzo un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro il guardrail in località Sille, nella zona artigianale di Civezzano. L’autista ha riportato lievi ferite e non ci sono altri coinvolti. L’incidente si è verificato nel territorio comunale e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi.