L’auto si schianta contro il guardrail | paura per l’autista

Da trentotoday.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro il guardrail, riportando qualche lieve ferita al corpo: è questa una prima ricostruzione di un incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica 1° marzo in località Sille, nella zona artigianale di Civezzano.L’allarme agli operatori del numero. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

