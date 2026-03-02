L’auto si schianta contro il guardrail | paura per l’autista
Nel pomeriggio di domenica 1° marzo un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro il guardrail in località Sille, nella zona artigianale di Civezzano. L’autista ha riportato lievi ferite e non ci sono altri coinvolti. L’incidente si è verificato nel territorio comunale e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi.
